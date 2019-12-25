  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Павловске хотят восстановить исторический музыкальный вокзал
Сегодня, 11:57
81
IRINA_CHALKINA

В Павловске хотят восстановить исторический музыкальный вокзал

0 0

В здании ранее выступали Иоганн Штраус и Федор Шаляпин.

В понедельник, 9 ноября, стало известно о том, что в Павловске намерены восстановить исторический музыкальный вокзал. Об этом заявили в пресс-службе ОАО "РЖД".

Отмечается, что соответствующую идею поддержали в ГМЗ "Павловск". В РЖД выразили надежду, что , что "первую филармонию" России удастся возродить. Также эксперты назвали проект "амбициозным".

Планируется, что возрождение музыкального вокзала также увеличит поток туристов в Павловск.

Ранее мы сообщали о том, что волонтеры помогли более 11 тысячам пожилых петербуржцев в самоизоляции.

Фото:википедия

Теги: музей, павловск, ржд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии