В Павловске хотят восстановить исторический музыкальный вокзал

В здании ранее выступали Иоганн Штраус и Федор Шаляпин.

В понедельник, 9 ноября, стало известно о том, что в Павловске намерены восстановить исторический музыкальный вокзал. Об этом заявили в пресс-службе ОАО "РЖД".

Отмечается, что соответствующую идею поддержали в ГМЗ "Павловск". В РЖД выразили надежду, что , что "первую филармонию" России удастся возродить. Также эксперты назвали проект "амбициозным".

Планируется, что возрождение музыкального вокзала также увеличит поток туристов в Павловск.

Ранее мы сообщали о том, что волонтеры помогли более 11 тысячам пожилых петербуржцев в самоизоляции.

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