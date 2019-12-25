В штабе волонтеров #МыВместе отметили, что уже 922 заявки выполнены.

В понедельник, 9 ноября, стало известно о том, что в Северной столице волонтеры помогли более 11 тысячам пожилых петербуржцев в самоизоляции. Об этом сообщает штаб #МыВместе.

В Петербурге числится 698 волонтеров. Средний возраст добровольцев составляет 28 лет. Попасть в соответствующие отряды можно петербуржцам возрастом от 18 до 50 лет и с отсутствием хронических заболеваний.

В штабе отметили, что в Петербурге выполнили уже 922 заявки.

Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки в Ленобласти выявили 165 новых случаев COVID-19.

Фото:Piter.TV