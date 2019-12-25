В Петербурге обсудили подготовку к Евро-2020

Матчи перенесли на следующий год.

В четверг, 1 сентября, губернатор и министр спорта России Олег Матыцин обсудили подготовку Петербурга в Чемпионату Европы по футболу в 2020 году. Об этом сообщили в Смольном.

Высокую организационную и операционную готовность города к турниру успели отметить, однако ситуация с коронавирусом все осложняет. Так, в связи с эпидемиологической ситуацией, матчи решили перенести на 2021 год. Кроме того Беглов и Матыцин обсудили вопросы развития массового и студенческого спорта.

Ранее мы писали, что в Петербурге планируют провести хоккейный матч для привлечения туристов.

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