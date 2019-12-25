В Петербурге планируют провести хоккейный матч для привлечения туристов

Об этом заявил губернатор.

Во вторник, 29 сентября, стало известно, что в Петербурге пройдет хоккейный матч для привлечения туристов.

Об этом заявил губернатор на странице в своей соцсети. По словам главы города, Смольный планирует провести хоккейный матч "Последняя игра" по программе ООН между всемирно известными хоккеистами. Идею обсудили с депутатом Госдумы и послом доброй воли ООН по Арктике и Антарктике Вячеславом Фетисовым. Чиновник создал этот проект для привлечения внимания к изменению климата и проблемам окружающей среды. Кроме того данный матч даст возможность восстановить туристический поток.

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