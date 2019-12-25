Тренин будет выступать за СКА на правах аренды

Агент Шуми Бабаев подтвердил информацию.

В понедельник, 28 сентября, стало известно, что нападающий клуба НХЛ "Нэшвилл Предаторз" Яков Тренин будет выступать за петербургский СКА на правах аренды. Об этом сообщили "Риа Новости".

Сообщается, что игрок переехал в Америку в 2014 году, однако дебютировал в НХЛ в прошлом октябре. В прошлом сезоне Тренин провел за "Нэшвилл" 21 матч, забросил две шайбы и сделал четыре результативные передачи. Информацию о переходе Тренина в СКА подтвердил Бабаев.

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