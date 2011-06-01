В Петербурге обсудили новые меры безопасности для школ и вузов

В Мариинском дворце прошло совещание с участием силовиков и депутатов по защите учебных заведений.

В Законодательном собрании Петербурга состоялось рабочее совещание, посвященное усилению безопасности образовательных учреждений. Как сообщил председатель парламента Александр Бельский, участники встречи — депутаты, представители силовых структур, прокуратуры и профильных комитетов — обсудили меры по предотвращению проноса оружия в школы, колледжи и вузы.

Бельский отметил, что петербургский парламент поднимает эту тему уже несколько лет, и она не теряет актуальности из-за инцидентов в разных регионах, угрожающих жизни учащихся и педагогов. Ранее Заксобрание направляло в федеральные органы предложения по совершенствованию требований к охране и антитеррористической защищенности, но поиск решений необходимо продолжать.

Среди обсуждаемых инициатив — установка на входах специального досмотрового оборудования, позволяющего проверять личные вещи без их вскрытия. Также прозвучало предложение ограничивать доступ в здание тем, кто отказывается проходить досмотр. Кроме того, участники затронули подготовку изменений в федеральное законодательство, регулирующее охранную деятельность и систему безопасности в образовательных организациях.

Бельский подчеркнул, что работа над дополнительными мерами защиты будет продолжена, а вопрос безопасности детей и сотрудников требует взвешенных решений и тесного взаимодействия региональных и федеральных властей.

Фото: Telegram / Александр Бельский