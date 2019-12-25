  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге обследовано на коронавирус ещё 13 827 человек
Сегодня, 10:38
115
ruzannar

В Петербурге обследовано на коронавирус ещё 13 827 человек

0 0

Также 35 человек сообщили о возвращении из другой страны.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус еще 13 827 человек. Известно, что на карантине сейчас находится 3717 человек: из них 174 — в обсерваторе, 938 — на самоизоляции, 2605 — это контактные лица.

Также 35 человек сообщили о возвращении из другой страны.

Напомним, что еще 27 марта на портале #мывместе зарегистрировалось 4264 волонтера из Петербурга. Многие из них (3006) были аккредитованы и прошли обучение. Каждый обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге выявлено 525 новых заболевших.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, обследование спб, тест на коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии