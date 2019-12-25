В Петербурге обследовано на коронавирус ещё 13 827 человек

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус еще 13 827 человек. Известно, что на карантине сейчас находится 3717 человек: из них 174 — в обсерваторе, 938 — на самоизоляции, 2605 — это контактные лица.
Также 35 человек сообщили о возвращении из другой страны.
Напомним, что еще 27 марта на портале #мывместе зарегистрировалось 4264 волонтера из Петербурга. Многие из них (3006) были аккредитованы и прошли обучение. Каждый обеспечен средствами индивидуальной защиты.
Ранее мы сообщили, что в Петербурге выявлено 525 новых заболевших.
Фото: Piter.tv
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