Северная столица стала первым регионом с подобной практикой.

В четверг, 27 февраля, стало известно о том, что в Петербурге обследовали садоводов и провели лекции на садовых участках. Об это заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе заседания правительства города.

Градоначальник заявил, что Петербург стал первым регионом с подобной практикой. Медики Северной столицы провели обследования прямо на садовых участках. У половины фермеров обнаружили отклонения. Также специалисты прочитали лекции по профилактике диабета, инфаркта и инсульта.

Отмечается, что в амбулаториях ежегодно помощь получают 70-75 тысяч садоводов.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские фармпроизводители весной могут остаться без сырья для лекарств.

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