Петербургские фармпроизводители весной могут остаться без сырья для лекарств

Петербургские фармпроизводители могут столкнуться с дефицитом сырья уже весной текущего года. Об этом сообщил РБК.
Так как в Китае сейчас "бушует" коронавирус, в стране закрылись многие заводы. А Россия именно оттуда получала более 70% поставок субстанций для приготовления лекарств.
Теперь поставщиками могут стать Латинская Америка, Южная Корея и Индия. Однако для заключения договоров с новыми партнерами требуется гораздо больше времени. Количество сырья, имеющегося на данный момент, хватит только до марта.
Цены на лекарства во время эпидемий захотели контролировать.
Фото: pixabay
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