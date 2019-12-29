Петербургские фармпроизводители весной могут остаться без сырья для лекарств

Россия получала большую часть сырья из Китая, где закрылись многие заводы.

Петербургские фармпроизводители могут столкнуться с дефицитом сырья уже весной текущего года. Об этом сообщил РБК.

Так как в Китае сейчас "бушует" коронавирус, в стране закрылись многие заводы. А Россия именно оттуда получала более 70% поставок субстанций для приготовления лекарств.

Теперь поставщиками могут стать Латинская Америка, Южная Корея и Индия. Однако для заключения договоров с новыми партнерами требуется гораздо больше времени. Количество сырья, имеющегося на данный момент, хватит только до марта.

Цены на лекарства во время эпидемий захотели контролировать.

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