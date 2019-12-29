Законопроект направлен в Госдуму.

Цены на лекарства во время эпидемий захотели контролировать. Инициатива поступила от группы депутатов Госдумы во главе с Андреем Исаевым.

Законопроект предлагает наделить правительство полномочиями в каждом конкретном случае. Для конкретного заболевания будет формироваться список медицинских препаратов и изделий. На них будут ограничена стоимость в аптеках. Контролировать выполнение ценовой политики будет антимонопольная служба России.

При этом срок ограничения не может превышать 90 дней. Закон не будет относиться к сезонным эпидемиям, например, гриппу.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал не посещать три страны из-за коронавируса.

