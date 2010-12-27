В Петербурге общественные объединения получат субсидии авансом

Каждое объединение может получить не более 2,75 млн рублей.

В понедельник, 30 сентября, Александр Беглов подписал постановление "О порядках предоставления в 2019 году субсидий общественным объединениям. Сообщает пресс-служба Смольного.

В ведомстве отметили, что в текущем году НКО получат субсидию при условии, что проект реализуют до конца осени. Объединения могут получить не больше 2,75 млн рублей.

Кроме того, новые правила касаются проектов, которые направлены на развитие добровольческих инициатив, культурного, духовно-нравственного, интеллектуального и физического развитие личности.

Ранее мы сообщали о том, что в 2019 году в Петербурге открылось на 20% меньше заведений общепита, чем в 2018 году.

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