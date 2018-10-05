В 2019 году в Петербурге открылось на 20% меньше заведений общепита, чем в 2018 году

Основной причиной спада стали "усталость" некоторых концепций и некорректность выбора формата или локации заведений.

По данным международной консалтинговой компании Colliers International, в третьем квартале 2019 года показатель вакантности на центральных торговых коридорах Петербурга увеличился на 1,2 п.п., до 6,8%. Число закрытий за июль – сентябрь 2019 превысило количество открытий – 23 против 16. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Основной причиной спада стали "усталость" некоторых концепций и некорректность выбора формата или локации заведений. Помещения освобождались почти везде, за исключением Большой Конюшенной улицы. Также свободных помещений нет и на площади Льва Толстого. Наиболее существенно за три месяца показатель вакантности увеличился на Старо-Невском пр. (+3,5 п.п.) и ул. Рубинштейна (+2,4 п.п.).

Больше всего заведений закрылось на Большом проспекте П.С. и Старо-Невском проспекте – 8 и 7 соответственно. С июля по сентябрь 2019 года и 2018 года было открыто меньше заведений, чем в двух предыдущих кварталах. Всего за январь-сентябрь 2019 гола в центральных районах Петербурга появилось не менее 115 новых заведений общественного питания, что на 20% меньше, чем за тот же период в 2018 году.

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