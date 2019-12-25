Петербургский общепит маскируется под магазины с едой на вынос

Это не устраивает Роспотребнадзор.

С 28 марта в Петербурге начали работать новые ограничения для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Многие заведения общепита при этом попытались переформатироваться в магазины с едой на вынос. Такие изменения не одобрили в Роспотребнадзоре. Об этом сообщили "Невские Новости".

В некоторые кафе и рестораны зайти, действительно, можно, туда пускают определенное количество людей. А вот есть придётся в другом месте, еду готовят только на вынос. Меню также существенно было сокращено. Однако, в Роспотребнадзоре не довольны таким положением дел, потому в Петербурге должна работать только дистанционная доставка, а не "на вынос".

Скорее всего, в скором времени, и этим заведениям придётся ограничиться курьерской доставкой.

На выезде из Петербурга дежурят патрули Госавтоинспекции/

Фото: Piter.TV