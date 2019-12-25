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В Петербурге оборудуют специальные места для парковки электросамокатов
Сегодня, 11:56
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге оборудуют специальные места для парковки электросамокатов

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Первые парковки могут появиться к весне.

В Северной столице могут появиться специальные места для парковки электросамокатов. Об этом сообщается в ответе вице-губернатора Максима Соколова на запрос депутата Законодательного собрания Алексей Цивилев.

Он отметил, что город должен сам определиться с местами, где горожане смогут оставлять транспорт. Также предлагается профильным ведомствам  унифицировать внешний вид таких парковок. 

Считаю, что город должен сам определиться с местами для их создания ...

Алексей Цивилев.

Как оказалось, в данный момент горожане оставляют электросамокаты в неположенных местах из-за отсутствия инфраструктуры. Арендованные самокаты бросают на тротуарах и прикрепляют к ограждениям.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург переймет опыт японских специалистов в борьбе с дорожными заторами.

Фото: pixabay

Теги: парковки, самокаты, смольный, электросамокаты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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