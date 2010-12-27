В Петербурге обокрали Академию Следственного комитета на 8 тысяч рублей

Преступник проник в здание через окно на пятом этаже.

В ночь на 16 июля в петербургской Академии Следственного комитета РФ обворовали кафедру физической и специальной подготовки. Доцент кафедры рассказал о суммарном ущербе в 8 тыс. рублей, сообщили АН "Оперативное прикрытие".

Вор поднялся на пятый этаж по пожарной лестнице, разбил окно и проник в здание. Внутри он обшарил пять столов и забрал 5 тыс. рублей, 13 медалей и знаки отличия. Также похищен спортивный костюм 54-го размера. Взамен злоумышленник оставил Академии серые штаны и куртку.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Калининском районе у трех фирм украли более 6 млн рублей.

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