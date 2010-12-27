В Калининском районе у трех фирм украли более 6 млн рублей

Воры действовали в составе пяти человек.

Во вторник, 16 июля в Калининском районе Петербурга пятеро преступников обворовали три фирмы в доме на Минеральной улице. Сумма украденного составила более 6 млн рублей, сообщили АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент случился в первом часу ночи. Воры отжали стеклопакет на втором этаже, проникли здание и приватизировали сейфы с деньгами. После операции преступники умчались на автомобиле Porsche Macan.

Пострадали ООО "КСБ-проект" (1 619 450 руб.), ООО "Адамант-строй" (4 261 836 руб.) и ООО "Строй-сервис" (293 143 руб.). Денежные средства должны были пойти на зарплаты сотрудникам организаций.

Правоохранители возбудили уголовное дело за кражу.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на Парашютной улице рабочий упал с 11 этажа и разбился насмерть.

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