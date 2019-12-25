В Петербурге обновят систему расчета прожиточного минимума

Правила изменились на федеральном уровне.

В Петербурге изменят правила расчёта прожиточного минимума. Поправки в законопроект в первом чтении большинством голосов одобрили депутаты ЗакСа 12 мая.

Поправки были внесены из-за изменения на федеральном уровне. С начала 2021 года при расчете прожиточного минимума перестали использовать понятие "потребительная корзина". Он будет рассчитываться из медианы среднедушевого дохода за прошлый год. Таким образом, он будет зависеть от заработной платы, а не прожиточного минимума.

Поправки одобрили 36 депутатов, 7 выступили против.

К концу 2021 года минимальный размер зарплаты повысят до 19 650 рублей.

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