В Петербурге обнаружили незаконные плавучие дома

Нарушителей накажут по закону.

В четверг, 16 июля, в Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности рассказали, что специалисты во время обхода петербургских акваторий обнаружили незаконно размещенные плавучие объекты.

Ими оказались дебаркадеры, плавучие дома, гостиницы, рестораны, понтоны, плавучие причалы и другие технические сооружения. В отношении нарушителей примут меры, предусмотренные законом. Для того, чтобы разместить плавучий объект, нужно оформить специальные документы, поэтому отсутствие разрешения делает использование водного объекта нелегитимным.

Ранее мы писали, что в Петербурге плавучие заправки научили принимать дистанционную оплату.

Фото: Piter.TV