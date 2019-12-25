В Петербурге плавучие заправки научили принимать дистанционную оплату

Оплачивать онлайн на плавучих заправках можно пока что только в Петербурге.

Сервис "Яндекс.Заправки" научился оплачивать заправку яхт, катеров и гидроциклов на плавучих станциях "Роснефти". Капитан может просто оплатить топливо через приложение, выходить для этого не нужно.

Оплачивать онлайн на плавучих заправках можно пока что только в Петербурге. Как заявили создатели приложения, особенно сейчас это очень удобный способ оплаты, так как не нужно контактировать с людьми.

Уже 5 плавучих заправочных станций в городе получили такую возможность.