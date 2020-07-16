Застройщики плавучих домов в Галерной гавани стали фигурантами уголовного дела

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

В Петербурге перед судом предстанут должностные лица ООО "Марина", которые продолжили строительные работы на территории Галерной гавани в Василеостровском районе несмотря на запрет Арбитражного суда региона. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ ФССП России по Северной столице.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). Фигурантами стали застройщики.

Напомним, 29 июля в Василеостровском районном отделе ГУ ФССП России по Петербургу возбудили исполнительное производство о запрете "Марине" проводить строительные работы на территории объекта культурного наследия федерального значения "Галерная гавань Гребного порта" в Шкиперском протоке. Также должностные лица не получили разрешение от городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры