В Металлострое обнаружили 168 тонн контрафактного алкоголя

А также около 15-ти тонн спиртосодержащей жидкости.

В поселке Металлострой Колпинского района правоохранители обнаружили около 170 тонн поддельного алкоголя и почти 15 тонн спирта. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Об этом стало известном утром 9-го июля.

В складском помещении были найдены две производственные линии, этикетки, тара, а также 168 тонн алкогольной продукции и около 15 тонн спиртосодержащей жидкости. Бутылки были оклеены поддельными федеральными специальными марками и подготовлены к дальнейшему сбыту.

По данному факту возбудили уголовное дело за производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ

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Фото: МВД РФ