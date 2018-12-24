Похитителю 11,5 миллионов дали условный срок

Виновный свою вину признал, вернул похищенные деньги владельцу и извинился.

Невский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении фигуранта дела о краже 11,5 миллионов рублей. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, обвиняемый (гражданин РФ и Израиля) договорился с гендиректором ООО "ПетроСтройГрупп" о предоставлении незаконных услуг по переводу безналичных денежных средств. За свои услуги подсудимому полагалось 9%. За период с января по март 2017 года обвиняемый получил на свой счет 11,5 миллионов, которые обналичил, но присвоил все деньги себе. Как пояснил задержанный, средства были нужны ему для собственного бизнеса, который в итоге провалился.

Виновный свою вину признал, вернул похищенные деньги владельцу и извинился. Суд также учел, что подсудимый оказывал благотворительную материальную помощь семьям сотрудников отдела специального назначения "Тайфун", погибших при исполнении служебного долга на Северном Кавказе. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 4 года.

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