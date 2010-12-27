Эта зима уже признана самой снежной за последние 5 лет.

В Петербурге с начала зимнего сезона выпало 2 метра снега. Об этом сообщили в комитете по благоустройству Смольного.

Самыми заснеженными месяцами стали январь – февраль. Стоит отметить, что в марте выпало еще 50 см снега. Эта зима уже признана самой снежной за последние 5 лет. Так, в 2014 году за весь сезон осадков собрали в 12 раз меньше.

Согласно прогнозам синоптиков, Северную столицу в ближайшее время ожидает умеренный снегопад. Специалисты предполагают, что во вторник новый слой не превысит 7 сантиметров.

На улицах продолжают работать 800 спецмашин и 100 дворников.

Ранее мы сообщали о том, что Из-за работ на Рябовском шоссе движение ограничат до середины лета

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