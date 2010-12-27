Из-за работ на Рябовском шоссе движение ограничат до середины лета

На участке дороги будут проводиться работы по размещению временного ограждения.

В середине этой недели в Петербурге введут новые ограничения движения транспорта. Об этом петербуржцам напомнили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Так с 13 марта (среда) по 9 августа (пятница) будет закрыт проезд по пересечении Ириновского проспекта и улицы Коммуны (с закрытием сквозного проезда по ул. Коммуны). На данном участке дороги будут проводиться работы по размещению временного ограждения.

По аналогичной причине движение ограничат на следующих участках:

– по Рябовскому шоссе от ул. Коммуны до Ржевской пл. (с 13 марта по 9 августа)

– по Ириновскому проспекту от ул. Передовиков до ул. Коммуны, без перекрестков (с 13 марта по 29 августа)

Также с 13 марта (среда) по 9 августа (пятница) из-за работ по отводу транспорта при размещении временного ограждения будет полностью перекрыто движение по Рябовскому шоссе (от Сосновского пр. к ул. Коммуны), по Андреевской улице (от Рябовского шоссе до ул. Красина). Полный список ограничений можно посмотреть на официальном сайте ГАТИ.

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