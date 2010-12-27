Дороги в Петербурге отремонтируют за 755 миллионов рублей

Ремонтные работы начнутся в апреле и завершатся в октябре 2019 года.

Комитет по благоустройству Петербурга выделит 755 миллионов рублей на ямочный ремонт дорог. Об этом сообщает вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко.

На данный момент идет составление перечня адресов, где эти работы необходимы. Ямы будут заделывать на небольших участках, размеров не более 300 метров. Адресную программу представят в конце недели.

Ремонтные работы начнутся в апреле и завершатся в октябре 2019 года.

Ранее на Piter.TV: Студентов привлекут к ремонту петербургских дорог.

Фото: Piter.TV