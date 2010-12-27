Студентов привлекут к ремонту петербургских дорог

В Центральном районе Петербурга откроется новый штаб молодёжных стройотрядов. Об этом сообщает "Форпост" со ссылкой на городское правительство.

В субботу, 16 февраля участников движения студенческих строительных отрядов Петербурга могут направить на ремонт дорог в Петербурге. Об этом сообщает "Форпост" со ссылкой на городское правительство.

В бюджет Северной столицы были заложены средства для ремонта помещения на Синопской набережной, где находится штаб студенческих отрядов Петербурга. Обустраивать свою резиденцию будут сами стройотрядовцы.

Отмечается, что студенческие отряды Петербурга признали лучшим молодежным движением в России.

Фото: gov.spb.ru