В Петербурге до конца года будут отремонтированы 29 автодорог

Общая протяженность дорог, которые планируют отремонтировать, составила 72, 14 километров.

В четверг, 18 декабря, специалисты комитета по развитию транспортной инфраструктуры составили перечень объектов для национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Так, за текущий год планируют отремонтировать 29 городских магистралей. Общая протяженность дорог, которые отремонтируют в ближайшее время, составила 72,14 километров. В список попали не только центральные улицы, но и магистрали спальных районов, в том числе Литейный проспект, набережная Мойки, Индустриальный, улица Профессора Попова, Московское шоссе и другие. Помимо этого ремонтники займутся транспортными линиями, связывающими Петербург с Ленобластью: проспект Энгельса, Рябовское и Ропшинское шоссе.

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Фото: Piter.TV