Матч "Зенита" ограничит движение транспорта около "Газпром Арены"

Некоторые улицы будут закрыты для въезда.

В связи с проведением матча "Зенит" - "Арсенал" на "Газпром Арене" в Петербурге ограничат движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

На участках установят соответствующие дорожные знаки. Ограничения будут действовать 20-го февраля. Так, например, с 14:00 до 20:00 нельзя будет въехать на улицу Рюхину от дома №1 по Кемской улице к Морскому проспекту, а также ездить по набережной Мартынова от улицы Рюхина до набережной Гребного канала, Теннисной аллее от Южной дороги, Велосипедной аллеи от Северной дороги. В этот же интервал движение по Теннисной и Велосипедной аллее будет двусторонним. С 17:00 до 21:00 въезд будет запрещен на Яхтенную улицы от улицы Савушкина до Яхтенного моста, Приморский проспект от Беговой улицы до Яхтенной улицы.

С полным списком ограничений движения вы можете ознакомиться на сайте КРТИ.

Напомним, матч на "Газпром Арене" начнется в 17:00. Клубы сразятся в 1/8 финала Кубка России.

Фото: Piter.TV