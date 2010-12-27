В Северной столице за ночь выпало 15 сантиметров снега

В пригородах толщина снежного покрова достигла 20 сантиметров.

В ночь на 3 марта в Петербурге выпало т 14 до 20 сантиметров снега. Об этом рассказал вице-губернатор Николай Бондаренко на брифинге, посвященному уборке города от снега.

В каждом районе главы администрации организовали штабы, где контролируется работа служб.

По словам Бондаренко, сейчас очищено 80% дорог, на 75% очищены тротуары. Дворники приступают к посыпке пескосоляной смесью и песком.

Синоптики сообщают, что снег будет идти ближайшие несколько дней.

Помимо этого, на брифинге выступил глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский. Он рассказал, что ночью на улицах Петербурга работали 812 спецмашин.

Ранее мы сообщали, что в результате сильного снегопада в Петербурге самолет, выполнявший рейс Ташкент — Петербург, выкатился за пределы взлетной полосы.