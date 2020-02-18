По местам жительства фигурантов, проведения тренингов и оккультных обрядов проводятся обыски.

Во вторник, 18 февраля, стало известно о том, что в Петербурге полицейские пресекли деятельность секты "Орден Пути". Об этом сообщает 78.ru.

Помимо оккультной группы "Орден Пути" центр "Э" пресек работу функционеров центра психотренинга "Мастерская намерения". В ведомстве выяснили, что в организациях причиняли вред психическому и физическому здоровью членов группы с целью получения финансовой выгоды. В настоящее время, правоохранители проводят обыски в квартирах фигурантов дела. По факту завладения обманным путём более 10 млн рублей возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество".

Ведомство отмечает, что деятельность организаций координировалась гражданином Прибалтики.

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