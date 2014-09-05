В Петербурге обеспокоены состоянием воды на набережной реки Мойки

Предположительно, масляные пятна на воде могли появиться от проплывающих мимо катеров.

Во вторник вечером в Центральном районе Петербурга очевидец заметил масляные пятна в одном из каналов города. Очевидец поделился видео и фото, которые заснял на набережной реки Мойки.

На кадрах видно, что вдоль набережной на воде появилась масляная пленка и мелкий мусор. Это озадачило очевидца событий.

Напомним, что недавно сотрудники Роспотребнадзора проверили качество воды на 24 пляжах города. Они взяли 144 пробы воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Выяснилось, что вода не соответствует гигиеническим нормативам.

Ранее мы сообщили, что 27 мая в Петербурге ожидаются ливни и грозы.

Видео и фото: Piter.TV