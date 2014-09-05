МЧС: 27 мая в Петербурге ожидаются ливни и грозы

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило петербуржцев об ухудшении погоды вечером 27 мая.
По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 27 мая в городе местами ожидаются ливни, грозы.
Рекомендации для населения при сильном дожде, ливне:
- воздержитесь от поездок на личном транспорте, оставайтесь дома или на работе во время дождя;
- не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения;
- если ливень застал Вас в личном транспорте, медленно перестройтесь в крайний правый ряд и остановитесь.
Основные правила безопасного поведения при грозе:
- по возможности не выходите из дома, закройте окна;
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона, в том числе сотового, и электроприборов, не касайтесь металлических предметов;
- на улице не рекомендуется пользоваться зонтом;
- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие).
Фото: Piter.tv
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