МЧС: 27 мая в Петербурге ожидаются ливни и грозы

По возможности, нужно оставаться дома или на работе до улучшения погоды.

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило петербуржцев об ухудшении погоды вечером 27 мая.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 27 мая в городе местами ожидаются ливни, грозы.

Рекомендации для населения при сильном дожде, ливне:

- воздержитесь от поездок на личном транспорте, оставайтесь дома или на работе во время дождя;

- не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения;

- если ливень застал Вас в личном транспорте, медленно перестройтесь в крайний правый ряд и остановитесь.

Основные правила безопасного поведения при грозе:

- по возможности не выходите из дома, закройте окна;

- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона, в том числе сотового, и электроприборов, не касайтесь металлических предметов;

- на улице не рекомендуется пользоваться зонтом;

- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие).

Фото: Piter.tv