В Петербурге к электричеству подключили более 20 новых ЖК

На эти цели потратили 400 млн рублей.

За текущий 2021 год в Петербурге к электрическим сетям подключили 22 новых жилых комплекса, сообщили в Смольном.

Светом теперь обеспечены "Эмеральд на Малой Неве", "Аист", "Жемчужная гавань", "Добрыня", малоэтажный комплекс в Пушкине, таунхаусы и другие ЖК. К электричеству дома подключали работники "Россети Ленэнерго". В скором времени электричеством снабдят еще 31 новый жилой комплекс.

Отмечается, что для обеспечения электроснабжением 10 тысяч человек, потратили 400 млн рублей, также общая присоединенная мощность составила более 13 МВт.

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