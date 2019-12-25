Объем инвестиционных сделок с недвижимостью в Петербурге вырос на 77%

Самым популярным среди девелоперов жилья стал Выборгский район.

Объем инвестиционных сделок с недвижимостью в Петербурге и Ленобласти в 2019 году вырос на 77% в сравнении с предыдущим годом. В сумме этот показатель составляет почти 97 млрд рублей разницы, подсчитали в аналитическом отделе консалтинговой компании Knight Frank.

Доля Северной столицы в общем объеме российских инвестиций составила 28%, в сфере коммерческой недвижимости реализовали в 4 раза больше объектов, а инвестиций в участки под жилые здания стало меньше на 58%. В целом за 2019 год доля коммерческой недвижимости составила 85% от общего объема сделок в регионе, активно развивалась в прошлом году инвестиции на складском рынке. Самым популярным среди девелоперов жилья стал Выборгский район, где реализовали порядка 14 гектаров земли.

В текущем году аналитики прогнозируют сохранение роста активности на рынке коммерческой недвижимости.

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Фото: Piter.TV