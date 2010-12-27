Во вторник, 5 марта, в Петербурге объявлен "жёлтый" уровень опасности по снегу. Об этом сообщил глава городского комитета по благоустройству Владимир Рублевский.
В городе вообще ситуация соответствует "желтому" уровню опасности. Сейчас успел в новостях прочитать, что в "Пулково" десять рейсов задерживаются из-за непогоды. По нашим прогнозам, снегопад будет продолжаться до нуля часов. Поэтому мы будем продолжать работать, могу вас заверить, что мы справимся с этой непогодой, знаем, что делать и как делать
отмечает Рублевский
По данным комитета по благоустройству Северной столицы, в некоторых районах выпало около 20 см снега.
Так, из-за сильного снегопада на улицы вышли 858 спецмашин и 1061 дворник.
Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге стрит-арт, посвященный потере слуха
Фото:pixabay
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