В Петербурге стрит-арт, посвященный потере слуха

По словам автора, рисунок имеет и более глубокое значение, связанное с гармонией внутри самого себя.

В общественном пространстве "Севкабель Порт" во дворе бара "Мачты" появилось новое граффити, посвященное проблеме потери слуха. Работу под названием "Слышать самого себя" нарисовал местный художник Александр Blot по инициативе Института исследования стрит-арта и благотворительной некоммерческой организации "Я тебя слышу".

По словам автора, рисунок имеет и более глубокое значение, связанное с гармонией внутри самого себя.

Каждый из нас может прислушиваться к себе и делиться информацией с миром. Персонаж, образующий с ракушкой единое целое, символизирует внутреннее звучание наших мыслей, которые мы транслируем, высвобождаем, пропуская через себя.

– сказал Александр

Работа сделана к Международному дню охраны здоровья и слуха, Отметим, что по данным Всемирной организации здравоохранения от глухоты и нарушений слуха страдают примерно 466 миллионов человек. По прогнозам к 2050 году эта цифра может достичь 900 миллионов.



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