Их откроют к сентябрю 2019.

Во вторник, 5 марта, стало известно, что в Северной столице построят 5 новых школ и детских садов. Об этом сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Н.В. Линченко.

Слушанье докладов руководителей проектов Фонда капитального строительства и реконструкции по объектам 2019 года проходило в Комитете по строительству.

Так, строители к началу учебного года пообещали ввести в эксплуатацию 5 новых школ в поселке Металлострой, в Шувалово-Озерках, на Пискаревском проспекте, на Введенской улице и детской школы искусств в Ломоносове. По подсчетам экспертов, на этих объеках смогут сесть за парты 3 тысячи учащихся.

Кроме того, в сентябре 2019 года ожидается открытие пяти детских садов на Шуваловском и Ленинском проспектах, улице Мира в Зеленогорске, Южном шоссе и Пискаревском проспекте.

Ранее мы сообщали о том, что Посетители в образе Фриды Кало или Диего Риверы могут посетить 8 марта "Манеж" бесплатно

Фото:pixabay

