Посетители в образе Фриды Кало или Диего Риверы могут посетить 8 марта "Манеж" бесплатно

Там открывается выставка "VIVA LA VIDA. ФРИДА КАЛО И ДИЕГО РИВЕРА. Живопись и графика из музейных и частных собраний".

В Международный женский день в "Манеже" откроется выставка "VIVA LA VIDA. ФРИДА КАЛО И ДИЕГО РИВЕРА. Живопись и графика из музейных и частных собраний". В честь праздника посетители в образе Фриды Кало или Диего Риверы смогут посмотреть экспонаты бесплатно.

Создайте свою интерпретацию образа Фриды и примите участие в показе лучших костюмов. Организаторы

Посетители в самых оригинальных и похожих костюмах получат в подарок билеты в Театр им. Евгения Вахтангова на спектакль "Фрида. Жизнь в цвете".

Фото: pixabay