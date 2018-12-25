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Посетители в образе Фриды Кало или Диего Риверы могут посетить 8 марта "Манеж" бесплатно
Сегодня, 16:40
23
nastya960

Посетители в образе Фриды Кало или Диего Риверы могут посетить 8 марта "Манеж" бесплатно

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Там открывается выставка "VIVA LA VIDA. ФРИДА КАЛО И ДИЕГО РИВЕРА. Живопись и графика из музейных и частных собраний".

В Международный женский день в "Манеже" откроется выставка "VIVA LA VIDA. ФРИДА КАЛО И ДИЕГО РИВЕРА. Живопись и графика из музейных и частных собраний". В честь праздника посетители в образе Фриды Кало или Диего Риверы смогут посмотреть экспонаты бесплатно.

Создайте свою интерпретацию образа Фриды и примите участие в показе лучших костюмов.

Организаторы

Посетители в самых оригинальных и похожих костюмах получат в подарок билеты в Театр им. Евгения Вахтангова на спектакль "Фрида. Жизнь в цвете".

Фото: pixabay

 

 

Теги: выставка, диего ривера, манеж, фрида кало
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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