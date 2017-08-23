Оранжевый уровень угрозы ввели в Петербурге из-за дождей

Петербурге ожидаются сильные дожди. Из-за этого метеорологи объявили в городе оранжевый уровень угрозы в четверг, 24 августа.

Гидрометцентр предупреждает об обильных осадках в Северной столице и области. В четверг, 24 августа, в регионе и городе ожидаются сильные дожни. Осадки будут настолько обильными, что синоптики объявили оранжевый уровень угрозы. Дожди будут идти с ночи, а то и с вечера среды.

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", завтра в Петербурге ожидаются сильные ливни. Также обещают северо-восточный ветер со скоростью до 11 метров в секунду. Местами возможны грозы. Во время них будет усиливаться ветер. При этом температура воздуха будет около 16-18 градусов тепла.

Горожан просят соблюдать меры безопасности. Например, не прятаться от дождя в подземном переходе или подвальном помещении. Из подтопленного здания нужно эвакуироваться. А если такой возможности нет, то забраться повыше и позвонить в экстренную службу.

Накануне Piter.tv сообщает, что в среду в Петербурге снова обещают грозы и ливни. Дожди льют в Северной столице уже несколько дней.