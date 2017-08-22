В среду в Петербурге снова обещают грозы и ливни

Синоптики не радуют горожан прогнозом погоды. В среду. 23 августа, в Северной столице сохранятся дожди с грозами и ливнями.

Долгосрочные прогнозы на неделю сбываются: в Петербурге и в среду не будет солнца и тепла. Синоптики обещают дожди, которые местами перерастут в ливни. Кроме того главное управление МЧС предупреждает. Что временами в городе будут грозы.

Кратковременные дожди обещают уже ночью. Уже днем они перерастут в ливни. Кроме того, уже традиционно. Во время гроз обещают усиление ветра. Так что спрятаться от дождя под зонтом не удастся – порывы будут до 15 метров в секунду.

В остальное время сильного ветра не ожидается. Крое того, погода будет достаточно теплой. Воздух прогреется до +19 градусов тепла.