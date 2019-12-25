В Петербурге новая рабочая неделя началась с пробок в 5-баллов

Заторы зафиксировали на проспекте Стачек, проспекте Энгельса, улице Маршала Казакова и у станции метро "Кировский завод".

В четверг, 1 октября, стало известно о том, что утром в Северной столице зафиксировали пробки в 5-баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс. Пробки.

Заторы образовались на проспекте Стачек, проспекте Энгельса, улице Маршала Казакова и у станции метро "Кировский завод". Также пробки зафиксировали на Индустриальном проспекте, Витебском проспекте и Якорной улице.

Помимо прочего, плотное движение наблюдается на Пироговской набережной, Дворцовой набережной, у станции метро "Гостиный двор".

Ранее мы сообщали о том, что первый день октября в Петербурге будет теплым и без осадков.

Фото:яндекс.карты