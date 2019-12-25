Первый день октября в Петербурге будет теплым и без осадков

Сегодня температура воздуха останется выше климатической нормы.

В четверг, 1 октября, синоптическую ситуацию в Петербурге продолжит формировать северо-западная периферия обширного антициклона. При переменной облачности вновь обойдется без дождей. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

В этот день температурный фон изменится мало и останется на 3-4 градуса выше своей климатической нормы. Столбики термометров в городе поднимутся до +17…+19 градусов, в Ленобласти ожидается +15…+20 градусов.

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее Михаил Леус рассказал, когда в Петербурге пойдет первый снег.

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