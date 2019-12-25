Новая неделя в Северной столице начнется без осадков

Температура воздуха предстоящей ночью опустится до +14 градусов. Днем ожидается +21 градус тепла.

Стал известен прогноз погоды в Петербурге на предстоящую неделю. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Так, в Северной столице в понедельник, 14 июня, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер - западный, юго-западный, со скоростью 4-9 м/с.

Температура воздуха предстоящей ночью опустится до +14 градусов. Днем ожидается +21 градус тепла.

Атмосферное давление ночью будет повышаться, а днем останется без изменений.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти 14 июня будет тепло и дождливо. В ночь на понедельник пройдут ливни и прогремят грозы.

Фото: pixabay.com