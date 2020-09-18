В Петербурге нормативному состоянию соответствуют 77% городских дорог

В планах довести этот показатель до 85% за два года.

В Петербурге к 2024 году отремонтируют 85% дорог. В прошлом году Петербург включили в федеральную программу "Безопасные дороги". Северная столица получает софинансирование из федерального бюджета для развития дорожно-уличной сети. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В нормативное состояние в городе уже привели 77% дорог. В планах довести этот показатель до 85% за два года. Дорожную ситуацию в Петербурге также улучшает строительство крупных транспортных развязок и новой скоростной магистрали.

Напоминаем, с 13 октября на Пулковском шоссе ограничат движение на участке от площади Победы до Дунайского проспекта.

Фото: Piter.tv