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В Петербурге ночью и утром 29 сентября ожидается туман
Сегодня, 19:57
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В Петербурге ночью и утром 29 сентября ожидается туман

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Днем воздух прогреется до +11…+13 градусов.

В Петербурге ночью и утром 29 сентября ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. Об этом сообщили специалисты МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха ночью составит +5…+7 градусов, днем воздух прогреется до +11…+13 градусов. Осадков не обещают. Атмосферное давление существенно не изменится.

Ранее синоптик рассказал о погоде в Петербурге на этой неделе. По словам специалиста, в ближайшие дни над городом зависнет антициклон. В этот период будет облачно, однако осадков не ожидается.

Фото: pexels.com

Теги: петербург, погода, туман
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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