В Петербурге ночью и утром 29 сентября ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. Об этом сообщили специалисты МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Температура воздуха ночью составит +5…+7 градусов, днем воздух прогреется до +11…+13 градусов. Осадков не обещают. Атмосферное давление существенно не изменится.
Ранее синоптик рассказал о погоде в Петербурге на этой неделе. По словам специалиста, в ближайшие дни над городом зависнет антициклон. В этот период будет облачно, однако осадков не ожидается.
Фото: pexels.com
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