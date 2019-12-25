Синоптик рассказал о погоде в Петербурге на этой неделе

В ближайшие дни над городом зависнет антициклон.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде на этой неделе. По словам специалиста, в ближайшие дни над городом зависнет антициклон. В этот период будет облачно, однако осадков не ожидается.

По прогнозу синоптика, холодные воздушные массы и облачность не позволят воздуху прогреться в значительной мере. Температура воздуха на этой неделе составит максимум +10…+13 градусов. Ночные температуры тоже будут достаточно низкими от +5 до +8 градусов. В отдельных районах столбики термометров и вовсе могут опуститься до +2…0 градусов.

К выходным ожидается прогрев. Ветер изменит свое направление и подует с юга. В город придут теплые воздушные массы.

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Фото: pexels.com