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Юные железнодорожники установили домики для насекомых в поселке Лисий Нос
Сегодня, 9:57
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Юные железнодорожники установили домики для насекомых в поселке Лисий Нос

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Также они посадили 10 саженцев деревьев.

Вчера железнодорожники Малой Октябрьской дороги установили 5 специальных домиков для насекомых на экотропе "У Лукоморья" в поселке Лисий Нос. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

В этих домиках насекомые смогут пережить экстремальные ситуации, такие как покос травы. Также такое "жилье" может стимулировать определенные виды к размножению. Также юные железнодорожники посадили 10 саженцев деревьев.

Воспитанники Малой Октябрьской регулярно проводят экологические акции.

Ранее железнодорожники ОЖД провели стрим по безопасности с переезда в Ленобласти.

Фото: Telegram / Спб-Главный

Теги: лисий нос, насекомые, ожд
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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