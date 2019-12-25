Юные железнодорожники установили домики для насекомых в поселке Лисий Нос

Также они посадили 10 саженцев деревьев.

Вчера железнодорожники Малой Октябрьской дороги установили 5 специальных домиков для насекомых на экотропе "У Лукоморья" в поселке Лисий Нос. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

В этих домиках насекомые смогут пережить экстремальные ситуации, такие как покос травы. Также такое "жилье" может стимулировать определенные виды к размножению. Также юные железнодорожники посадили 10 саженцев деревьев.

Воспитанники Малой Октябрьской регулярно проводят экологические акции.

Ранее железнодорожники ОЖД провели стрим по безопасности с переезда в Ленобласти.

Фото: Telegram / Спб-Главный