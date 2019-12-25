В 2021 году рост тарифов ЖКХ в Петербурге будет незначительным

Цена повысится минимально за последние семь лет.

В 2021 году рост тарифов на ЖКХ будет минимальным за последние семь лет. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на рабочем совещании 7 декабря.

Градоначальник отметил, что рост тарифов сдерживают, даже несмотря на сложные экономические условия, поскольку власти стараются снизить финансовую нагрузку на горожан. Темпы роста тарифов сдерживаются за счет масштабной оптимизации расходов организаций в том числе.

Предельный индекс роста размера платежа в Петербурге с 1 июля будущего года составит 3,3%, что на 0,2% ниже установленного Правительством РФ. Общий прирост платежей петербуржцев будет ниже предполагаемого уровня инфляции – для Петербурга он определен в размере 3,41%. Рост тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение с той же даты не превысит 1,8%, что значительно ниже показателя текущего года. Также известно, что на 3,4% вырастут тарифы на горячую воду и отопление, на 3,2% – тарифы на газоснабжение.

Кроме того, в Петербурге повысят налог на имущество.

Фото: пресс-служба Смольного