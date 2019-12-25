Задержанный на Гражданском пьяный водитель предоставил поддельные документы несуществующей структуры

Предположительно, водитель был под воздействием амфетамина.

В Петербурге полицейские задержали нетрезвого водителя, который, желая уйти от ответственности, предъявлял поддельные документы уже несуществующей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России Петербургу и Ленинградской области.

Около часа ночи 24 мая у дома 66 по Гражданскому проспекту сотрудники ДПС для проверки документов остановили автомобиль Škoda Rapid. За рулем иномарки находился петербуржец 1993 года рождения с визуальными признаками наркотического опьянения, предположительно, под воздействием амфетамина. Нарушитель предъявил удостоверение государственной структуры, правда уже много лет несуществующей. При изучении оказалось, что удостоверение еще и поддельное. Также, проверив нарушителя по базе ГИБДД, полицейские установили, что он лишен водительских прав за езду в состоянии опьянения.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по статье 12.7.2 КоАП РФ за управление автомобилем в период лишения прав. В ближайшее время злоумышленник будет доставлен суд для решения об административным аресте.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор