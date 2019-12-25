  1. Главная
Жительницу Ленобласти уличили в использовании поддельного документа в электричке
В отношении пассажирки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ.

Транспортные полицейские Петербурга выявили факт использования заведомо поддельного документа. Нарушительницей оказалась 40-летняя жительница Ленобласти, рассказали в УТ МВД России по СЗФО 23 декабря. 

В электропоезде сообщением "Луга — Петербург" женщина предоставила контролеру студенческий билет, который вызвал сомнения в подлинности. Было подтверждено, что документ подделан. В отношении пассажирки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Уже избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. 

Ранее на Piter.TV: пенсионер попал под колеса электрички и погиб на станции Новый Петергоф. 

Фото: Piter.TV

